Vagnati pompiere | «Io e Juric siamo impulsivi | il rapporto è ottimo»

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la clamorosa lite con il tecnico, Davideha rasserenato gli animi in casa Torino A pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Palermo,è tornato sulla lite concercando di chiudere definitivamente il capitolo. Ecco le sue parole: LITE – «Conva tutto bene, nel calcio sono sempre successe queste cose, ci dispiace che sia venuta fuori, ma vogliamo fare il massimo per il Torino e il nostro, forse ora va anche meglio di prima. In tutti i lavori ci sono delle discussioni, noidue, ma vogliamo fare il massimo per la società, non ne vorrei più parlato, ne abbiamo parlato fin troppo » L'articolo proviene da Calcio News 24.