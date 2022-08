MotoGP, GP Gran Bretagna 2022. Pole di Johann Zarco. Quartararo e Bagnaia in seconda fila con un eroico Aleix Espargarò (Di sabato 6 agosto 2022) A Silverstone le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP sono “cominciate” durante la FP4. Aleix Espargarò, uno dei papabili per la Pole position, è caduto violentemente durante l’ultima sessione di prove libere. Addirittura si è temuto che il trentatreenne spagnolo, secondo nella classifica iridata, potesse essere vittima di qualche frattura. Fortunatamente i controlli del caso hanno escluso qualsiasi conseguenza seria e il catalano è tornato abile e arruolato in tempo per le qualifiche, seppur comprensibilmente ammaccato a un calcagno. Q1 – Il gradino preliminare dice bene a Enea Bastianini, comodamente qualificato alla fase decisiva, e Marco Bezzecchi che invece arpiona il passaggio del turno in extremis. Va rimarcato come i due italiani fossero i più ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) A Silverstone le qualifiche delPremio didisono “cominciate” durante la FP4., uno dei papabili per laposition, è caduto violentemente durante l’ultima sessione di prove libere. Addirittura si è temuto che il trentatreenne spagnolo, secondo nella classifica iridata, potesse essere vittima di qualche frattura. Fortunatamente i controlli del caso hanno escluso qualsiasi conseguenza seria e il catalano è tornato abile e arruolato in tempo per le qualifiche, seppur comprensibilmente ammaccato a un calcagno. Q1 – Il gradino preliminare dice bene a Enea Bastianini, comodamente qualificato alla fase decisiva, e Marco Bezzecchi che invece arpiona il passaggio del turno in extremis. Va rimarcato come i due italiani fossero i più ...

infoitsport : MotoGp, Gp di Gran Bretagna: le qualifiche in diretta - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Zarco svetta in FP4, comincia il Q1! - zazoomblog : Griglia di partenza MotoGP GP Gran Bretagna 2022: risultati e classifica qualifiche - #Griglia #partenza #MotoGP… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGP, Gran Bretagna: Aleix Espargaro cade nelle quarte prove libere, dubbi per la pole - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, Gran Bretagna: Aleix Espargaro cade nelle quarte prove libere, dubbi per la pole -