Entra di nascosto con gli amici in un luna park ancora chiuso e cade da una giostra: 14enne muore sul colpo (Di giovedì 4 agosto 2022) Tragico incidente in un parco divertimenti inglese. Un ragazzo di 14 anni è morto cadendo da una giostra non operativa dopo essersi introdotto di nascosto con alcuni amici nel luna park ancora chiuso. Siamo a Dover, al Pencester park: il giovane si trovava sul Body Count, una delle numerose attrazioni del parco, quando si è verificato il drammatico evento. Il sito ospitava il Family Funfair gestito da Forrest Amusements che, secondo quanto scritto su una locandina, avrebbe dovuto aprire al pubblico. Quando sono stati allertati i soccorsi, però, il luna park era ancora chiuso. Secondo un’iniziale ricostruzione riportata dal Mirror, sembra che il ragazzo, insieme ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Tragico incidente in un parco divertimenti inglese. Un ragazzo di 14 anni è mortondo da unanon operativa dopo essersi introdotto dicon alcuninel. Siamo a Dover, al Pencester: il giovane si trovava sul Body Count, una delle numerose attrazioni del parco, quando si è verificato il drammatico evento. Il sito ospitava il Family Funfair gestito da Forrest Amusements che, secondo quanto scritto su una locandina, avrebbe dovuto aprire al pubblico. Quando sono stati allertati i soccorsi, però, ilera. Secondo un’iniziale ricostruzione riportata dal Mirror, sembra che il ragazzo, insieme ad ...

