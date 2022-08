Don Matteo | per i fan è una notizia tremenda | dopo Terence Hill un altro addio

(Di martedì 2 agosto 2022)l’del protagonista della storica serie targata Rai, sembra che possa esserci un ulteriore abbandono all’interno del cast Quella che è stata la tredicesima stagione di “Don” ha segnato un netto punto di svolta. Tutti i telespettatori della serie hanno infatti assistito all’di, il quale ha lasciatotanti anni in cui ha tenuto milioni di italiani incollati davanti allo schermo per seguire le sue vicissitudini come parroco della cittadina umbra di Spoleto. Raoul Bova e(Websource)Al suo posto è arrivato il talentuoso ed affascinante Raoul Bova che, contro diversi pronostici, ha raccolto un grande consenso da parte del pubblico. Le percentuali legate allo share ...

Ma_ri_mm : Nella puntata di don Matteo oggi c'è un ballerino che si chiama Christian, biondo e occhi azzurri ?? - MirkoLB88 : Il promo è tutto un programma ??????? più che Viola sembra la sorella di Azzurra, lui per carità 2 battute una peggio… - pietrogal : Ma il fatto che io a 52 anni mi emoziono a lacrime guardando Don Matteo, che vuol dire??? - allonsydearie : Perché Don Matteo si fa picchiare dai bambini - cinemhar : anche oggi don matteo -

non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1 , quindi dal lunedì al venerdì alle 14 :00, due episodi al giorno. ...Ascolti tv lunedì 1 agosto 2022: il pomeriggio Rai Uno:ha interessato spettatoDon Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al ...Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico dicono addio a Don Matteo, la reazione dei fan. Dopo Terence Hill, i fan della serie Don Matteo dovranno dire addio ad altri due amatissimi attori. Purtroppo ...