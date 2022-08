The Flash 9 sarà l'ultima stagione della serie con Grant Gustin (Di lunedì 1 agosto 2022) The CW ha annunciato che The Flash 9 sarà l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti della DC con protagonista Grant Gustin. The Flash 9 sarà l'ultima stagione della serie prodotta per The CW tratta dai fumetti della DC: il network ha infatti annunciato che è stata cancellata. Le riprese del capitolo finale delle avventure di Barry Allen prenderanno il via nel mese di settembre ed è prevista la produzione di 13 episodi. La stagione 9 di The Flash debutterà nella programmazione del network americano di metà stagione e con l'uscita di scena dello show con star ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) The CW ha annunciato che Thel'tratta dai fumettiDC con protagonista. Thel'prodotta per The CW tratta dai fumettiDC: il network ha infatti annunciato che è stata cancellata. Le riprese del capitolo finale delle avventure di Barry Allen prenderanno il via nel mese di settembre ed è prevista la produzione di 13 episodi. La9 di Thedebutterà nella programmazione del network americano di metàe con l'uscita di scena dello show con star ...

FaellSales : VAI PRO INFERNO THE FLASH ?????? - illubot3 : The Flash: la serie sul velocista scarlatto finirà con la nona stagione – Lo Spazio Bianco - Lo Spazio Bianco:… - bi_inthemood : Ma seriamente la gente è triste perché finisce the flash? Gli americani mi fanno paura - badtasteit : #TheFlash è stata cancellata, la serie si concluderà con la stagione 9 - Teleblogmag : Si chiude l'era dell'Arrowverse -