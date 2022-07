Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfano nel doppio a Umago: incredibile rimonta da 0-6 nel tie-break del secondo set (Di domenica 31 luglio 2022) L’Atp 250 di Umago sta regalando solo gioie ai colori azzurri, dopo le semifinali del singolare con tre italiani su quattro e Jannik Sinner in finale, splendide notizie sono arrivate anche dal doppio maschile. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno trionfato nel doppio maschile contro Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara. I due azzurri si sono imposti 5-7, 7-6 (10/7) dopo una grande rimonta. Il britannico e il finnico hanno avuto sette match point di cui sei consecutivi nel tie-break del secondo set dopo l’inziale 0-6. Nonostante l’ampio vantaggio non sono stati capaci di chiudere in loro favore l’incontro e il ligure e l’emiliano dopo aver vinto il secondo set si sono aggiudicati il super ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) L’Atp 250 dista regalando solo gioie ai colori azzurri, dopo le semifinali del singolare con tre italiani su quattro e Jannik Sinner in finale, splendide notizie sono arrivate anche dalmaschile.hanno trionfato nelmaschile contro Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara. I due azzurri si sono imposti 5-7, 7-6 (10/7) dopo una grande. Il britannico e il finnico hanno avuto sette match point di cui sei consecutivi nel tie-delset dopo l’inziale 0-6. Nonostante l’ampio vantaggio non sono stati capaci di chiudere in loro favore l’incontro e il ligure e l’emiliano dopo aver vinto ilset si sono aggiudicati il super ...

SuperTennisTv : ?? Fantastici Fabio e Simone, campioni di doppio del #CroatiaOpenUmag per la seconda volta! Fognini/Bolelli batton… - FiorinoLuca : Simone #Bolelli e Fabio #Fognini hanno vinto il titolo di doppio ad Umago annullando complessivamente 8 MP a Glassp… - FiorinoLuca : Lorenzo MUSETTI è il nuovo campione dell’ATP 500 di Amburgo! È il terzo italiano più giovane a conquistare un tito… - apicella57 : RT @ladyanakina: Complimenti a Fabio Fognini e Simone Bolelli per la conquista del secondo titolo in doppio di quest'anno al torneo ATP 250… - OA_Sport : ATP Los Cabos 2022: Fabio Fognini torna là dove vinse nel 2018, ma il vero tema riguarda Medvedev e la sua difesa d… -