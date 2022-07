F1 oggi, GP Ungheria 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 31 luglio 2022) oggi, alle ore 15.00, prenderà il via il GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring andrà in scena una gara ricca di incertezza dove tutto potrà accadere. Si vivrà come al solito nel confronto tra la Ferrari e la Red Bull. La Rossa ha voglia di riscattarsi dopo quanto accaduto in Francia: il ritiro per incidente del monegasco Charles Leclerc e la vittoria dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) hanno reso decisamente complicato alla Rossa centrare l’obiettivo iridato. Per questo, prima della pausa estiva, la scuderia di Maranello va a caccia del bersaglio grosso. Da capire come gestirà la situazione Verstappen, che potrebbe permettersi anche una gara “difensiva” per il vantaggio di 63 lunghezze su Leclerc. Come si sa, però, la miglior difesa è l’attacco e ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022), alle ore 15.00, prenderà il via il GP d’, tredicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Hungaroring andrà in scena unaricca di incertezza dove tutto potrà accadere. Si vivrà come al solito nel confronto tra la Ferrari e la Red Bull. La Rossa ha voglia di riscattarsi dopo quanto accaduto in Francia: il ritiro per incidente del monegasco Charles Leclerc e la vittoria dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) hanno reso decisamente complicato alla Rossa centrare l’obiettivo iridato. Per questo, prima della pausa estiva, la scuderia di Maranello va a caccia del bersaglio grosso. Da capire come gestirà la situazione Verstappen, che potrebbe permettersi anche una“difensiva” per il vantaggio di 63 lunghezze su Leclerc. Come si sa, però, la miglior difesa è l’attacco e ...

