Covid, primo caso di Centaurus in Italia. Ma la nuova variante per ora non riesce a sfondare (Di domenica 31 luglio 2022) L'ultima versione di Omicron, nata in India, non è peggiore del virus attuale per quanto riguarda la capacità di sfuggire ai nostri anticorpi Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) L'ultima versione di Omicron, nata in India, non è peggiore del virus attuale per quanto riguarda la capacità di sfuggire ai nostri anticorpi

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - torbangla : @curious_corn Questo era il primo ma poi pure altri cinque o sei che non ritrovo, di gente che racconta come se l’è… - anam_shivaja : @TarroGiulio @QLexPipiens Anche il cosiddetto primo covid poteva essere curato con farmaci adeguati come è stato fatto in altri paesi - Gnomiefate : RT @mittdolcino: E' pubblico! Il deputato britannico, C. Chope, diventa il primo a sollevare in Parlamento la questione dei decessi per vac… - zevunderskin : Covid, primo caso di Centaurus in Italia. Ma la nuova variante per ora non riesce a sfondare… -