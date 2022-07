Il dubbio di Calenda: 'Con Pd o Centro'? 'Entro lunedì la scelta'. Di Maio trova l'accordo con Tabacci ed evita le firme (Di sabato 30 luglio 2022) - Lavori in corso nel CEntrosinistra per definire le alleanze sotto l'insegna del perimetro linguistico lanciato dal segretario dem Letta che dopo la rottura con M5s insiste nel cercare un accordo con ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Lavori in corso nelsinistra per definire le alleanze sotto l'insegna del perimetro linguistico lanciato dal segretario dem Letta che dopo la rottura con M5s insiste nel cercare uncon ...

