Gabriele Parpiglia: “La mia seconda vita in un libro in uscita a febbraio”, l’intervista esclusiva (Di sabato 30 luglio 2022) La redazione di TvZap ha intervistato Gabriele Parpiglia, conduttore di “seconda vita“, in onda con la quarta edizione in prima serata su Real Time. Gabriele, oltre ad essere conduttore, è soprattutto autore (Grande Fratello Vip), giornalista, esperto di gossip e scrittore. Ai nostri microfoni ha parlato della quarta edizione del suo programma e ci ha svelato che a febbraio 2023 racconterà la sua “seconda vita” in un libro per PM di Mondadori. (Continua dopo la foto…) “Made in Sud”, intervista a Lorella Boccia e Clementino: “Ci conosciamo da una settimana, ma c’è già feeling” Chi è Gabriele Parpiglia Gabriele Parpiglia nasce a Reggio Calabria il 3 ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) La redazione di TvZap ha intervistato, conduttore di ““, in onda con la quarta edizione in prima serata su Real Time., oltre ad essere conduttore, è soprattutto autore (Grande Fratello Vip), giornalista, esperto di gossip e scrittore. Ai nostri microfoni ha parlato della quarta edizione del suo programma e ci ha svelato che a2023 racconterà la sua “” in unper PM di Mondadori. (Continua dopo la foto…) “Made in Sud”, intervista a Lorella Boccia e Clementino: “Ci conosciamo da una settimana, ma c’è già feeling” Chi ènasce a Reggio Calabria il 3 ...

Margherita_dema : @ilaryblasi le notizie che pubblica Gabriele Parpiglia - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #GabrieleParpiglia svela a #RaffaeleTizzano 'Seconda Vita': i personaggi dello #showbiz come non l'avete mai visti. L'… - nplaye9 : E' incredibile come tutto ciò che viene toccato da Gabriele Parpiglia diventa m*rda. E' il Re M*rda d'Italia, altro… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #GabrieleParpiglia svela a #RaffaeleTizzano 'Seconda Vita': i personaggi dello #showbiz come non l'avete mai visti. L'… - Libero_official : #GabrieleParpiglia svela a #RaffaeleTizzano 'Seconda Vita': i personaggi dello #showbiz come non l'avete mai visti.… -