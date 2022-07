Albe nuove dietro l’imbrunire | le vite rinate in carcere in un convegno della parrocchia di San Paolo Bel Sito

newsdinapoli : “Albe nuove dietro l’imbrunire. Vite rinate dentro il carcere”, incontro pubblico con don Benito Giorgetta… - mysslightnyng : @beccaspxcee però prova a vederla cosi: ci sono cosi tante altre cose belle da fare, da vedere, da vivere! Tante pe… -

In occasione della festa patronale di Maria SS Addolorata, la parrocchia San Paolo Eremita e SS Epifania di San Paolo Bel Sito, promuove l'incontro pubblico "Albe nuove dietro l'imbrunire. Vite rinate dentro il carcere" che si terrà lunedì 1 agosto 2022, alle ore 18.15, presso la chiesa parrocchiale. Dopo i saluti di don Fernando Russo, parroco di San Paolo Bel Sito, interverrà don Benito Giorgetta, cappellano del carcere di Poggioreale.