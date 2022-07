Traffico Roma del 28-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in esterna tra Laurentina e l’abbia altre code per lavori sulla via Pontina tra Pomezia e il bivio per via Laurentina direzione Latina nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 manifestazione con corteo circa 300 persone si muoveranno da via del Porto Fluviale in zona Ostiense per arrivare in via Giovanni da Verrazzano alla Garbatella correndo via Ostiense via Pellegrino Matteucci via Girolamo Benzoni e via Francesco Antonio Pigafetta possibili Dunque rallentamenti sulle strade percorse dal corteo ma con molta anche per le linee bus Arizona questa sera invece all’ippodromo delle Capannelle seconda serata con Blanco al Rock inper il notevole afflusso di spettatori Il consiglio è quello diaggiungere l’evento per tempo considerando anche i ...