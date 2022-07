Banca Generali chiude il primo semestre con un utile netto di 131 | 3 milioni di euro

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –ha chiuso ilcon unconsolidato di 131,3di, che si raffronta ai 190,1del corrispondente periodo dello scorso anno (-31%). Ma è – si spiega dall’istituto – “un confronto non omogeneo” visto che “i primi sei mesi del 2022 sono stati infatti caratterizzati da una delle peggiori crisi finanziarie di sempre, in netta contrapposizione alla fase espansiva dei mercati finanziari dello scorso anno”. I dati approvati dal Cda mostrano ricavi totali scesi del 27% a 314,4con commissioni nette ricorrenti per 231,4(+9%) mentre i costi operativi ‘core’ sono saliti del 6% a 108,1. La raccolta ...

bluerating_com : RT @bluerating_com: Banca Generali: resilienza e raccolta a 3 mld nel 1° semestre - stati_generali : Banca Generali chiude il secondo trimestre in crescita del 15,2% - Imille10 : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2022. Il primo… - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Banca Generali chiude il primo semestre con un utile netto consolidato di 131,3 milioni, che si raffronta ai 190,1 mili… - Gazzettadiroma : Banca Generali chiude il primo semestre con un utile netto consolidato di 131,3 milioni, che si raffronta ai 190,1… -

Restano negative, per il responsabile Advisory Finanziaria,, le prospettive per i mercati obbligazionari, su cui l'istituto mantiene una posizione di sottopeso prediligendo titoli con ...Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti. Punta con decisione al rialzo la performance di Intesa Sanpaolo , con una variazione percentuale dell'1,71%. Tra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il primo semestre del 2022 di Banca Generali si è chiuso con un utile netto consolidato di €131,3 milioni, che si raffronta ai €190,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno (-31%). Il co ...