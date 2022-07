Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 28 Luglio 2022 | Cancro agitato

Leggi su zon

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’diFox per oggi,28Ariete Domani finalmente potrete liberarvi di questa Luna storta che vi ha creato ritardi e contrattempi. Dovreste sfruttare le prossime tre giornate per recuperare serenità, soprattutto in amore dove di recente ci sono state tensioni. Perché non programmate qualcosa di divertente per il weekend? Toro Luna sarà i quadratura e rimarrà così per tre giorni di fila. Questo vorrà dire meno energia psicofisica, meno voglia di fare e più confusione in testa. Se dovete parlare con qualcuno, meglio aspettare domenica, quando vi sentirete meglio. Gemelli Domani, e nei giorni seguenti, dovrete darvi da fare, lavorare su nuovi progetti che si svilupperanno il prossimo anno. Dovete essere lungimiranti, sia nel lavoro sia in amore. Tutte le storie d’amore che ...