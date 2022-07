Kim Min-jae è a Villa Stuart: il sudcoreano inizia le visite mediche con il Napoli (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-jae è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il calciatore sudcoreano era arrivato poche ore fa nella capitale dal Portogallo. Dopo le visite mediche, se non ci saranno intoppi, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Gli azzurri pagheranno al Fenerbahce la clausola da 19,5 milioni. Kim firmerà per 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato nel corso del TG Sport della Rai, l’entourage del difensore ha insistito per inserire una clausola rescissoria. Nel caso in cui lo volesse, dunque, Kim potrà terminare anticipatamente il suo rapporto con il Napoli. Kim Min-jae ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-jae è arrivato a, a Roma, per sostenere lecon il. Il calciatoreera arrivato poche ore fa nella capitale dal Portogallo. Dopo le, se non ci saranno intoppi, firmerà il contratto che lo legherà alfino al 2027. Gli azzurri pagheranno al Fenerbahce la clausola da 19,5 milioni. Kim firmerà per 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato nel corso del TG Sport della Rai, l’entourage del difensore ha insistito per inserire una clausola rescissoria. Nel caso in cui lo volesse, dunque, Kim potrà terminare anticipatamente il suo rapporto con il. Kim Min-jae ...

