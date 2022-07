PD e alleanze, Speranza dice sì. Calenda apre alla coalizione (Di lunedì 25 luglio 2022) La direzione del PD è convocata per domani alle ore 9. Nel frattempo, Speranza aderisce e Calenda presenta il suo progetto Tutto sarà ufficializzato presumibilmente domani, quando dalle ore 9 scatterà la direzione del PD. All’ordine del giorno l’analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. La relazione e la replica del segretario saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Partito Democratico. Nel frattempo, Carlo Calenda ha presentato il suo progetto democratico. Un progetto che sembra avere già dei punti cardine.“Ad Enrico Letta gli vogliamo bene, è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare. Il patto non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica, quindi è ‘auto-escludente’. I no sono a chi ... Leggi su zon (Di lunedì 25 luglio 2022) La direzione del PD è convocata per domani alle ore 9. Nel frattempo,aderisce epresenta il suo progetto Tutto sarà ufficializzato presumibilmente domani, quando dalle ore 9 scatterà la direzione del PD. All’ordine del giorno l’analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. La relazione e la replica del segretario saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Partito Democratico. Nel frattempo, Carloha presentato il suo progetto democratico. Un progetto che sembra avere già dei punti cardine.“Ad Enrico Letta gli vogliamo bene, è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare. Il patto non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica, quindi è ‘auto-escludente’. I no sono a chi ...

