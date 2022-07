Nesta | «Juve obbligata a vincere L’Inter la più attrezzata per la Champions»

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’ex difensore italianoha analizzato il campionato di Serie A alle porte Alessandro, campione del Mondo del 2006 con l’Italia e ora allenatore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il prossimo campionato di Serie A. ITALIANE IN– «, poi lantus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare unadiversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile». MILAN – «Ogni gruppo ha le sue dinamiche, ma credo si sia ricreata una famiglia con Pioli, Maldini e Massara, che hanno rimesso insieme un ambiente slegato. Questa è oggi la grande forza del Milan. ...

