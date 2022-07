Il “Domani” di De Benedetti infierisce sulla Meloni. Parla di “Onda nera” in attesa dell’Apocalisse (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Domani, quotidiano di De Benedetti, raccoglie il testimone da “Repubblica” e confeziona un’edizione contro Giorgia Meloni. La prima pagina regala ai lettori una “suggestione” iconografica che grida vendetta. La foto a tutta pagina di Sergio Mattarella davanti a una finestra, su sfondo nero e tetro. Il titolo: “Da solo di fronte alle destre”. Sottotitolo: “L’Onda nera“. Sommario: “Per tutta la legislatura Mattarella ha provato ad arginare le spinte antisistema. Che ora sono invece più forti che mai”. L’articolo che segue nelle prime due fitte paginone sono dedicate al “pericolo Meloni” e sono vergate da Marco Damilano. Imbarazzante. Sul “Domani” una prima pagina contro la Meloni che grida vendetta “La quieta forza di persuasione di Mattarella che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, quotidiano di De, raccoglie il testimone da “Repubblica” e confeziona un’edizione contro Giorgia. La prima pagina regala ai lettori una “suggestione” iconografica che grida vendetta. La foto a tutta pagina di Sergio Mattarella davanti a una finestra, su sfondo nero e tetro. Il titolo: “Da solo di fronte alle destre”. Sottotitolo: “L’“. Sommario: “Per tutta la legislatura Mattarella ha provato ad arginare le spinte antisistema. Che ora sono invece più forti che mai”. L’articolo che segue nelle prime due fitte paginone sono dedicate al “pericolo” e sono vergate da Marco Damilano. Imbarazzante. Sul “” una prima pagina contro lache grida vendetta “La quieta forza di persuasione di Mattarella che ...

