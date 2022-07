Addio a Riccomini: portò Ternana e Pistoiese in Serie A (Di sabato 23 luglio 2022) Ieri è venuto a mancare Enzo Riccomini, allenatore tra gli anni ’70 e ’80. Era nato a Piombino il 22 agosto del 1934. Dopo aver militato nelle giovanili della Fiorentina, nell’Empoli e nella Sestese, iniziò la carriera di allenatore con l’Empoli e il Viareggio, per poi passare alla Ternana, con cui ottenne una promozione in Serie A nel 1973-74. A Terni non lo hanno dimenticato come si evince dal sito della società umbra: Il presidente, Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con affetto e gratitudine la figura di Enzo Riccomini. Lo storico allenatore delle Fere avrebbe spento 88 candeline il prossimo 22 agosto. Sulla panchina rossoverde Riccomini conseguì, nella stagione 1973/74, la seconda, storica, promozione in Serie A. Da ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) Ieri è venuto a mancare Enzo, allenatore tra gli anni ’70 e ’80. Era nato a Piombino il 22 agosto del 1934. Dopo aver militato nelle giovanili della Fiorentina, nell’Empoli e nella Sestese, iniziò la carriera di allenatore con l’Empoli e il Viareggio, per poi passare alla, con cui ottenne una promozione inA nel 1973-74. A Terni non lo hanno dimenticato come si evince dal sito della società umbra: Il presidente, Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con affetto e gratitudine la figura di Enzo. Lo storico allenatore delle Fere avrebbe spento 88 candeline il prossimo 22 agosto. Sulla panchina rossoverdeconseguì, nella stagione 1973/74, la seconda, storica, promozione inA. Da ...

