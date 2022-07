Dopo aver ballato Romeo e Giulietta, è andato in scena il vero amore. Sotto lo sguardo di Roberto Bolle. Difficile immaginare una proposta più romantica (Di venerdì 22 luglio 2022) Va in scena all’amore all’Arena di verona. Durante lo spettacolo Bolle and Friends, il primo ballerino della Scala, Timofej Andrijashenko, ha fatto la proposta di matrimonio alla prima ballerina Nicoletta Manni. Inginocchiandosi sul palco, davanti a lei, stupita e imbarazzata, e a tutto il pubblico, con tanto di anello e di richiesta di nozze. Un quadretto che ha fatto sognare i romantici di tutto il mondo. Roberto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Va inall’all’Arena dina. Durante lo spettacoloand Friends, il primo ballerino della Scala, Timofej Andrijashenko, ha fatto ladi matrimonio alla prima ballerina Nicoletta Manni. Inginocchiandosi sul palco, davanti a lei, stupita e imbarazzata, e a tutto il pubblico, con tanto di anello e di richiesta di nozze. Un quadretto che ha fatto sognare i romantici di tutto il mondo....

