Calciomercato – Lingard è un nuovo calciatore del Nottingham Forrest

TMit_news : Sempre più corta la lista degli svincolati ???. Quanti ne restano con un valore minimo di un milione di euro ??? Qui… - sportface2016 : #Calciomercato, il #WestHam punta il serbo Filip #Kostic dopo l'obiettivo Lingard sfumato - Sport36016 : aggiornamento #calciomercato #Random #DaniAlves ai #Pumas ???? #Morrison ex #Lazio ai #DCUnited ???? allenato da… - CastaldoSanto : RT @TMit_news: Nel giorno dell'addio ?? di João Pedro al Cagliari, Lingard ritrova il sorriso nella sua Inghilterra ??????????????: dopo il ManUTD… - TMit_news : Nel giorno dell'addio ?? di João Pedro al Cagliari, Lingard ritrova il sorriso nella sua Inghilterra ??????????????: dopo i… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Jesse, ancora svincolato dopo il mancato rinnovo da parte del Manchester United, sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. A rivelarlo è The Athletic. Il 29enne inglese ha firmato per un anno.Commenta per primo Secondo il Mail , il Nottingham Forest avrebbe offerto Jesseun contratto del valore di 200.000 sterline a settimana per battere la concorrenza del West Ham per la firma del 29enne attaccante inglese. Lingard, è sfida a due in Premier Le strade di Aaron Ramsey e della Juventus sono destinate a prendere due vie diverse. Ecco le possibili opzioni per il futuro del gallese ...Come riporta il tabloid inglese, il club di Premier League avrebbe deciso di provare l'assalto all'esterno dell'Eintracht dopo aver 'perso' Lingard ...