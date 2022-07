Siccità, guide alpine sospendono salite Cervino e Monte Bianco (Di mercoledì 20 luglio 2022) A causa delle condizioni in alta quota legate alla Siccità, la società guide alpine del Cervino ha sospeso in via preventiva la vendita della salita lungo la via normale alla vetta e la società guide ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) A causa delle condizioni in alta quota legate alla, la societàdelha sospeso in via preventiva la vendita della salita lungo la via normale alla vetta e la società...

