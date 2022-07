Covid in Lombardia, positività al 23%: 11.218 i nuovi casi e 15 decessi. A Bergamo +1.066 positivi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con 48.746 tamponi effettuati è di 11.218 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che sale al 23% (martedì era al 22,5%). Sono i dati della Lombardia di mercoledì 20 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con 48.746 tamponi effettuati è di 11.218 il numero dialregistrati in, con un tasso diche sale al 23% (martedì era al 22,5%). Sono i dati delladi mercoledì 20 luglio.

Pubblicità

magicdj87 : @LegaSalvini @LegaSalvini gli amici di Putin in Italia finalmente gettano la maschera. Così non dovrete più nascond… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 20.201 contagi e 15 morti: bollettino 12 luglio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - corona_tweet : RT @AleRepossi: #Covid19: sono 742 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione #Lomba… - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, aumentano i ricoveri oggi in Lombardia - AleRepossi : #Covid19: sono 742 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… -