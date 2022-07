C'è un'aria frizzantina. Chissà che Draghi... (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo scenario della crisi è mutato: i Cinque stelle non ci sono più. Le pressioni internazionali, il grido di dolore del Paese, un'ampia fiducia in Aula. Sarà difficile sottrarsi Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo scenario della crisi è mutato: i Cinque stelle non ci sono più. Le pressioni internazionali, il grido di dolore del Paese, un'ampia fiducia in Aula. Sarà difficile sottrarsi

Pubblicità

ParliamoDiNews : C`è un`aria frizzantina. Chissà che Draghi... - HuffPost Italia #unaria #frizzantina #chissà #draghi #huffpost… - Avvocatocapita1 : I 5stelle non ci sono più! La Taverna torna a esser un localaccio, Grillo un insetto...uomo qualunque liquefatto.… - HuffPostItalia : C'è un'aria frizzantina. Chissà che Draghi... - 4Harrier : In TL si é tornati a respirare quell'aria frizzantina post addio di Romelu Squadra distrutta con obiettivo massimo… - r_jesuisprest : molto noioso questo posto ultimamente, tornerò ad essere spietata per un po' solo per rendere l'aria frizzantina -