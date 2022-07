Galeone: «Così com’è, la Juventus faticherebbe a entrare in Champions. Non c’è la difesa» (Di domenica 17 luglio 2022) Giovanni Galeone, grande amico di Allegri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ha dato consigli al suo pupillo Allegri? «Sì, ma non mi ascolta. Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. In realtà non so neppure quanta voce abbia in capitolo Allegri quando si parla di mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui». Si aspetta una Juventus da scudetto? «Se il mercato finisse oggi la Juve faticherebbe ad arrivare in Champions League. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo a centrare l’obiettivo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto: Inter staccata, poi Milan, Napoli e non sottovaluterei la Roma». Si parla di una superJuve a disposizione di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Giovanni, grande amico di Allegri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ha dato consigli al suo pupillo Allegri? «Sì, ma non mi ascolta. Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. In realtà non so neppure quanta voce abbia in capitolo Allegri quando si parla di mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui». Si aspetta unada scudetto? «Se il mercato finisse oggi la Juvead arrivare inLeague. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo a cl’obiettivo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto: Inter staccata, poi Milan, Napoli e non sottovaluterei la Roma». Si parla di una superJuve a disposizione di ...

