Libri | “SPAGNA 1982 – Il Mundial di Bearzot” La filosofia calcistica del C T

Per la rubrica "Libri" abbiamo raggiunto e intervistato Francesco Zagami, autore del libro "SPAGNA 1982 – Il Mundial di Bearzot", edito da Urbone Publishing Zagami, classe 1971, è nato a San Gavino Monreale. Da sempre interessato a temi calcistici e storici ha all'attivo tre Libri. A breve altri lavori saranno pubblicati tra cui uno riguardante il periodo d'oro della Roma di Liedholm 1979/84. Il Mondiale di SPAGNA del 1982, conclusosi felicemente con la vittoria finale di Madrid l'11 luglio, rappresenta l'episodio più coinvolgente della storia della nostra Repubblica dal punto di vista emozionale. Per la generazione di chi scrive (comprendente coloro che sono nati nei primi anni settanta) sono la colonna sonora, l'apoteosi stessa delle emozioni:

