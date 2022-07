Ormai certi dell’arrivo imminente del flagship killer Xiaomi 12T 5G (Di venerdì 15 luglio 2022) Il prossimo flagship killer? Potremmo star parlando dello Xiaomi 12T 5G, che è stato recentemente avvistato online presso il database asiatico TDKN, a dimostrazione di un suo debutto Ormai imminente. Mukul Sharma (aka Stufflistings su Twitter) ha da poco affrontato l’argomento, ribadendo che la serie degli Xiaomi 12T potrebbe corrispondere alla versione estera della prossima serie Redmi K50S, destinata al mercato cinese. Xiaomi 12T 5G visits TKDN. Asian launch imminent.#Xiaomi #Xiaomi12T pic.twitter.com/NW5OcPHj4r— Mukul Sharma (@stufflistings) July 14, 2022 Lo Xiaomi 12T 5G sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, montare uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz, oltre che 8GB di RAM e 256GB di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Il prossimo? Potremmo star parlando dello12T 5G, che è stato recentemente avvistato online presso il database asiatico TDKN, a dimostrazione di un suo debutto. Mukul Sharma (aka Stufflistings su Twitter) ha da poco affrontato l’argomento, ribadendo che la serie degli12T potrebbe corrispondere alla versione estera della prossima serie Redmi K50S, destinata al mercato cinese.12T 5G visits TKDN. Asian launch imminent.#12T pic.twitter.com/NW5OcPHj4r— Mukul Sharma (@stufflistings) July 14, 2022 Lo12T 5G sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, montare uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz, oltre che 8GB di RAM e 256GB di ...

Pubblicità

ciopweller : È bellissimo leggere certi politici profondamente indignati dopo ieri. Sono gli stessi che ora fanno parte del micr… - ErranteItaliano : @Dep35022022 Vabbè, il solo entrare nell'universo parallelo della scuola è uno shock che minerebbe l'equilibrio men… - sansirosdream : @pynkflood mi ricorda un po' anche late night talking di harry in certi punti ma non importa più nulla ormai, è su… - eugh_ : @thepalecountess Io mi chiedo come facciano a tirare fuori dal cilindro certi nomi, come se non si fossero già impe… - beltrami_fulvio : Ormai non é + un mistero che la #Russia vincerà e l'Europa sarà costretta a sganciare #CocaKiev e a riallacciare i… -