LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon e Qieyang in fuga nella 20 km di marcia, bene Trapletti! Tamberi e 4×400 mista in finale! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.12: L’attacco della peruviana Garcia Leon, fatica Qieyang a tenere il ritmo 23.08: Al km 13 Garcia Leon e Qieyang davanti, Zdzieblo a 20?. Ma e Montag a 1’04”, Gonzalez, Liu, Fujii a 1’08”, Sevchuk, Wu, Trapletti e Cabecinha a 1’38”. Fermata Nicole Colombi per 2? 23.03: Al km 12 Garcia Leon e Qieyang davanti, Zdzieblo a 21? Ma, Gonzalez e Montag a 57?, Liu, Fujii a 1’04”, Sevchuk a 1’16”, Wu, Trapletti, Sobchuk e Cabecinha a 1’30” 23.01: BRAVA SARA FANTINI! Lancio che potrebbe valere la finale a 71.76: quinto posto nel suo gruppo ma ottavo posto globale per l’azzurra quando mancano pochi lanci alla fine della seconda rotazione del secondo gruppo 23.00: Al ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.12: L’attacco della peruviana, faticaa tenere il ritmo 23.08: Al km 13davanti, Zdzieblo a 20?. Ma e Montag a 1’04”, Gonzalez, Liu, Fujii a 1’08”, Sevchuk, Wu, Trapletti e Cabecinha a 1’38”. Fermata Nicole Colombi per 2? 23.03: Al km 12davanti, Zdzieblo a 21? Ma, Gonzalez e Montag a 57?, Liu, Fujii a 1’04”, Sevchuk a 1’16”, Wu, Trapletti, Sobchuk e Cabecinha a 1’30” 23.01: BRAVA SARA FANTINI! Lancio che potrebbe valere la finale a 71.76: quinto posto nel suo gruppo ma ottavo posto globale per l’azzurra quando mancano pochi lanci alla fine della seconda rotazione del secondo gruppo 23.00: Al ...

