Dimissioni Draghi | premier mercoledì in Parlamento

Pubblicità

il_cappellini : L'Adnkronos segnala che le dimissioni di Draghi sono la principale notizia del sito dell'agenzia di stampa russa Tass - meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Draghi aveva deciso di dimettersi. Comprensibile. Una persona della sua preparazione e della sua integrità non può ridur… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: #FLASH# GOVERNO: DRAGHI ARRIVATO AL QUIRINALE PER RASSEGNARE DIMISSIONI Roma, 14 lug.(LaPresse) - POL NG01 gar/ddn 141914… -

si dimette rilevando che è venuto meno il clima di fiducia e condivisione su cui si reggeva ... Il presidente Mattarella respinge lee rinvia il governo davanti al Parlamento perché le ...Proprio nei minuti in cui le agenzie raccontano il brevissimo Consiglio dei ministri presieduto da, in cui il premier annuncia ai componenti dell'esecutivo le sue, Giorgia Meloni - ...ROMA. Cinque giorni per salvare il governo o si ritornerà alle urne. Comincia la fase più complessa dopo le dimissioni di Mario Draghi e la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ...Le ultime notizie di oggi sulla crisi del governo Draghi: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rifiutato le dimissioni di Mario Draghi e lo ha invitato a rimettersi alle Camere per veri ...