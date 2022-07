Ora "tempi supplementari": la partita del Colle e dei partiti (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi politica del governo Draghi sarà parlamentarizzata alle Camere: Draghi vuol chiudere la pratica in un solo giorno con decisioni nette Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi politica del governo Draghi sarà parlamentarizzata alle Camere: Draghi vuol chiudere la pratica in un solo giorno con decisioni nette

Pubblicità

FrancoMater2 : Cioè per loro una persona di 73 anni a quest'ora deve dare conto a loro e non può andarsene direttamente in stanza.… - 04_Carmen_20 : @Olaf_Nerazzurro In altri tempi. Ora comandano - FrancoMater2 : Cioè per loro una persona normale a quest'ora non può essere stanca e non può andarsene direttamente in stanza. Ma… - Luigicarlo18 : @sbonaccini Concordo pienamente presidente Bonaccini. Ora come mai il paese ha bisogno di unità nazionale. Poi ver… - blvebeerry : Non sono fatta per la convivenza, ho bisogno dei miei tempi, del silenzio, dei miei spazi... l'ho capito solo stand… -