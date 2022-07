La pubblicità sta per arrivare anche sul salvaschermo dello smartphone (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo Netflix, il prossimo terreno di conquista delle pubblicità è il salvaschermo dello smartphone. Secondo quanto riportato da Techcrunch, la società pubblicitaria Glance starebbe per lanciare la sua piattaforma di annunci mobili sul lockscreen dei telefoni Android negli Stati Uniti entro la fine dell’estate e sarebbe già in trattativa con i principali operatori del settore per poter diventare operativa fin da subito. L’obiettivo della startup indiana, in collaborazione con Google, sarebbe quello di realizzare una schermata di blocco dinamica che cambia ogni volta che guardi il telefono: una volta acceso lo schermo, l’app si aggiorna in background e ti mostra uno sfondo diverso con le notizie del giorno, i video più visti e tutte le tue notifiche in una visualizzazione personalizzata che ti consente di accedere a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo Netflix, il prossimo terreno di conquista delleè il. Secondo quanto riportato da Techcrunch, la società pubblicitaria Glance starebbe per lanciare la sua piattaforma di annunci mobili sul lockscreen dei telefoni Android negli Stati Uniti entro la fine dell’estate e sarebbe già in trattativa con i principali operatori del settore per poter diventare operativa fin da subito. L’obiettivo della startup indiana, in collaborazione con Google, sarebbe quello di realizzare una schermata di blocco dinamica che cambia ogni volta che guardi il telefono: una volta acceso lo schermo, l’app si aggiorna in background e ti mostra uno sfondo diverso con le notizie del giorno, i video più visti e tutte le tue notifiche in una visualizzazione personalizzata che ti consente di accedere a ...

