Precipita dal settimo piano e muore | tragedia al Palazzo di Giustizia

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 luglio 2022) E' un avvocato di 49 anni sospeso dal 2014 a tempo indeterminato dall'ordine del foro di Milano l'uomo che si e' lanciato daldeldidi Milano perdendo la vita. L'uomo aveva addosso un biglietto in cui avrebbe annunciato di farla finita per motivi personali, non legati a problematiche connesse con lama per questioni economiche. Sono in concorso accertamenti per capire la professione dell'uomo, che non esercitava più dal 2014 (risulta infatti sospeso dall'ordine per questioni di tasse). Dalle prime attivita' degli investigatori dell'Arma risulta che l'uomo soffriva di crisi depressive. Segui su affaritaliani.it