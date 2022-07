Il monito di Salvini | Se M5S non vota il dl Aiuti si va a votare

Pubblicità

Gio2020Gio : @RenatoSouvarine Ha ribadito che non c'è governo senza 5s( devono finire di sderenare Conte)Ma che il governo conti… - LeoneM5s : @fattoquotidiano alla coerenza invito pure l'onorevole Salvini,che viene in aula col rosario in mano,ma poi ignora… - grazianig : @giudefilippi quello di #Giorgetti è un monito al Paese o a #Salvini? -

Fanpage.it

Appunto perché le norme specifiche possono essere non solo distanti, bensì contrapposte, il... bisogna ora indicare), resterebbe da capire come potrebbero pensarla Matteoe Giorgia ...E da Letta arriva un: 'Il governo Draghi è per noi l'ultimo della legislatura'. Tensioni ... Conte e le 'urgenze del Paese' approfondimento: "Lega leale al governo ma faremo ciò che ... Per Draghi non si va avanti con ultimatum, Salvini: Noi leali, non mandiamo letterine di Babbo Natale L’ex ministro dell’Interno è netto: il Carroccio non è disposto a stare in una maggioranza di governo senza i pentastellati ...Giudizio tranchant sul candidato spinto da Salvini: «I suoi due post su Facebook portano alla luce il vero Rolfi, incattivisce i rapporti: una città rancorosa è una città insicura» ...