Governo | concluso il Consiglio M5s | si attende la posizione di Conte

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Decisione ancora in bilico. La linea del Movimento sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul dl Aiuti, pur mantenendo la presenza all'interno ...

Decisione ancora in bilico. La linea del Movimento sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul dl Aiuti, pur mantenendo la presenza all'interno ...Si è- intanto - dopo oltre cinque ore il Consiglio nazionale del M5s. Non emerge ancora ... LA POSIZIONE DEI DEM Quando abbiamo detto 'ildeve andare avanti e noi lo sosteniamo fino ...Secondo fonti parlamentari del Movimento, l'ipotesi prevalente, per il momento, è per l'uscita dall'Aula quando domani a palazzo Madama si voterà la fiducia al decreto aiuti (ANSA) ...“L’Italia non ha bisogno di una crisi, ma di un governo”: lo dice Enrico Letta all’assemblea congiunta dei gruppi ...