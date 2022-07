Incidente per Alessandro Gentile: frattura di alcune vertebre per un volo di 4 metri (Di lunedì 11 luglio 2022) Grave Incidente per Alessandro Gentile, in vacanza a Palma de Maiorca. L'ex capitano dell'Olimpia Milano, nell'ultima stagione prima a Varese e poi a Brindisi, è precipitato ieri sera da una struttura ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Graveper, in vacanza a Palma de Maiorca. L'ex capitano dell'Olimpia Milano, nell'ultima stagione prima a Varese e poi a Brindisi, è precipitato ieri sera da una struttura ...

Pubblicità

enpaonlus : Finisce in un canale e muore, a dare l’allarme il suo cane Black: dopo l’incidente è tornato dagli amici del propri… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Ponte San G… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - PianetaBasketIT : Incidente domestico per Alessandro Gentile, il giocatore rassicura: 'Sto bene, nulla di grave' - StorieASpicchi : RT @grazianorossi: ?? Incidente domestico per Alessandro #Gentile in Spagna. Per fortuna il giocatore azzurro rassicura tutti sulle sue cond… -