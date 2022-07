Traffico Roma del 10-07-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare in queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est nella città dipiù precisamente lungo la circonvallazione Appia attenzione per la chiusura tra via Alfredo Baccarini e via Marco Tabarrini divieto di transito necessario per motivi di sicurezza a causa della presenza di un albero pericolante a causa di un incendio avvenuto nella giornata di ieri sabato 9 luglio Viale Palmiro Togliatti rimane chiusa altra via Casilina e via Filomusi Guelfi nella stessa zona prudenza anche per il divieto di transito in via Carlo Fadda al momento non si conosce la data di apertura dei tratti ...