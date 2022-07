Per salvare il M5S Grillo deve cacciare subito Conte: ormai è ridotto in polvere (Di venerdì 8 luglio 2022) Quanto tempo impiegherà Beppe Grillo a liberarsi di Giuseppe Conte? E quale scusa userà per licenziarlo? Sempre che intenda salvare quel che resta di un Movimento ormai ridotto in polvere di stelle proprio da quello che si era presentato come avvocato del popolo e si è rivelato incapace persino di difendere se stesso. Anzi, a ben vedere, si è proprio autodistrutto. Il mancato voto alla fiducia ieri in aula da parte dei suoi, in totale sfregio alle indicazioni da lui impartite, è il segnale chiaro che manco i grillini lo vogliono più. A meno che non esca dal Governo. Ma seppur lasciasse l'esecutivo non otterrebbe granché: si porterebbe via qualcosa che vale nulla in termini di tenuta per Mario Draghi. Ieri in aula alla prima chiama del voto di fiducia oltre un terzo dei deputati ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Quanto tempo impiegherà Beppea liberarsi di Giuseppe? E quale scusa userà per licenziarlo? Sempre che intendaquel che resta di un Movimentoindi stelle proprio da quello che si era presentato come avvocato del popolo e si è rivelato incapace persino di difendere se stesso. Anzi, a ben vedere, si è proprio autodistrutto. Il mancato voto alla fiducia ieri in aula da parte dei suoi, in totale sfregio alle indicazioni da lui impartite, è il segnale chiaro che manco i grillini lo vogliono più. A meno che non esca dal Governo. Ma seppur lasciasse l'esecutivo non otterrebbe granché: si porterebbe via qualcosa che vale nulla in termini di tenuta per Mario Draghi. Ieri in aula alla prima chiama del voto di fiducia oltre un terzo dei deputati ...

