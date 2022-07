Aborto: Moretti (Pd), 'Lega, Fdi e Fi contro salute e sicurezza delle donne' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ed anche oggi abbiamo avuto la prova che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono tra le forze politiche più retrograde e conservatrici in Europa". Così in una nota l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. "Con il voto contrario alla risoluzione approvata a Strasburgo che inserisce l'Aborto tra i diritti fondamentali dell'Ue la destra italiana certifica di essere la peggiore, dichiarando di essere contro l'Aborto sicuro, Legale e accessibile e dunque contro la salute delle donne e i diritti civili di una intera comunità”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ed anche oggi abbiamo avuto la prova che, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono tra le forze politiche più retrograde e conservatrici in Europa". Così in una nota l'eurodeputata del Pd Alessandra. "Con il voto contrario alla risoluzione approvata a Strasburgo che inserisce l'tra i diritti fondamentali dell'Ue la destra italiana certifica di essere la peggiore, dichiarando di esserel'sicuro,le e accessibile e dunquelae i diritti civili di una intera comunità”.

