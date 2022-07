Ti senti stanco/a? Forse hai carenza di ferro: bevilo… con l’acqua (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ferro rappresenta uno dei micronutrienti più importanti del nostro organismo. È il nostro camionista dell’ossigeno. Senza di lui i tessuti perdono di ossigenazione, diventano asfittici ed atrofici. Chi è carente di ferro non ha una bella capigliatura, la sua pelle è “smorta” e una stanchezza costante accompagna le sue giornate. L’integrazione con il ferro è spesso richiesta, quando la alimentazione non riesce a recuperare un quadro deficitario. Ecco che molte persone acquistano integratori a base di ferro ma spesso questi integratori comportano bruciore gastrico, stitichezza e in alcuni casi diarrea. Come sempre Madre Natura ci viene in aiuto. Nel North Wales, nel Regno Unito, esiste una fonte di acqua ferruginosa miracolosa, capace di fare aumentare la sideremia (la quantità di ferro nel sangue) in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilrappresenta uno dei micronutrienti più importanti del nostro organismo. È il nostro camionista dell’ossigeno. Senza di lui i tessuti perdono di ossigenazione, diventano asfittici ed atrofici. Chi è carente dinon ha una bella capigliatura, la sua pelle è “smorta” e una stanchezza costante accompagna le sue giornate. L’integrazione con ilè spesso richiesta, quando la alimentazione non riesce a recuperare un quadro deficitario. Ecco che molte persone acquistano integratori a base dima spesso questi integratori comportano bruciore gastrico, stitichezza e in alcuni casi diarrea. Come sempre Madre Natura ci viene in aiuto. Nel North Wales, nel Regno Unito, esiste una fonte di acqua ferruginosa miracolosa, capace di fare aumentare la sideremia (la quantità dinel sangue) in ...

Pubblicità

BiancaTarocchi : Luglio porta con se un desiderio ardente di libertà! Inizi ad essere stanco della routine, senti il bisogno di pren… - branz1991 : @JamesZaky @MedBunker Senti, a me sta bene se tu abbia fiducia nella gestione di questa campagna vaccinale. Non son… - belcazzo853 : @leoqazw E ti senti più stanco di prima - giusepp99019955 : @fracostanzo ???? e capita che senti il ronzio periodicamente ma non riesci a reagire appropriatamente perché troppo… - UmbertoDebiasi : @Max_Mi_ @Aeon1972 @Andesa63 Senti pirla, non ho detto che sono immune. Ho detto che, avendo preso il covid, ho svi… -