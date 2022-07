Palazzo Chigi dopo l’incontro Draghi – Conte: «Vertice positivo, i temi M5s in continuità con l’azione governativa» (Di mercoledì 6 luglio 2022) dopo l’atteso incontro con Giuseppe Conte arrivano segnali positivi dallo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l’incontro tra i due, nel corso del quale il leader del Movimento cinque stelle ha presentato un articolato documento , è stato «positivo e collaborativo». I temi Contenuti nella lettera portata da Conte e già approvata dal Consiglio nazionale del M5S, è stata valutata «in una linea di continuità con l’azione governativa», proseguono le fonti. Palazzo Chigi ha anche riassunto i punti decisivi della lettera, «Reddito di cittadinanza, il salario minimo, il cuneo fiscale, il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022)l’atteso incontro con Giuseppearrivano segnali positivi dallo stesso presidente del Consiglio, Mario. Fonti difanno sapere chetra i due, nel corso del quale il leader del Movimento cinque stelle ha presentato un articolato documento , è stato «e collaborativo». Inuti nella lettera portata dae già approvata dal Consiglio nazionale del M5S, è stata valutata «in una linea dicon», proseguono le fonti.ha anche riassunto i punti decisivi della lettera, «Reddito di cittadinanza, il salario minimo, il cuneo fiscale, il ...

