Basket: la Nazionale sperimentale Under 23 sconfitta dal Brasile nel Globl Jam (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo match e prima sconfitta per la Nazionale Under 23 al Globl JAM. Gli azzurri di coach Ramondino hanno infatti ceduto con il punteggio di 68-72 contro il Brasile dopo la bella vittoria contro gli USA. Prossimo appuntamento giovedì con i padroni di casa del Canada. Il miglior marcatore in casa Italia è stato Federico Zampini con 13 punti ed in doppia cifra è andato anche Mattia Udom con 11 punti. Per la selezione brasiliana, invece, spiccano sopra tutti i 28 punti di Yago Dos Santos, vero mattatore della serata. Soffre l’Italia a inizio match con il Brasile che scappa subito via sullo 0-8. Le triple di Esposito e Udom danno la sveglia agli azzurri, che però nel primo quarto continuano a faticare, arrivano fino al -11 e solo nel finale limitano i danni sul 13-22. Il secondo quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo match e primaper la23 alJAM. Gli azzurri di coach Ramondino hanno infatti ceduto con il punteggio di 68-72 contro ildopo la bella vittoria contro gli USA. Prossimo appuntamento giovedì con i padroni di casa del Canada. Il miglior marcatore in casa Italia è stato Federico Zampini con 13 punti ed in doppia cifra è andato anche Mattia Udom con 11 punti. Per la selezione brasiliana, invece, spiccano sopra tutti i 28 punti di Yago Dos Santos, vero mattatore della serata. Soffre l’Italia a inizio match con ilche scappa subito via sullo 0-8. Le triple di Esposito e Udom danno la sveglia agli azzurri, che però nel primo quarto continuano a faticare, arrivano fino al -11 e solo nel finale limitano i danni sul 13-22. Il secondo quarto ...

Pubblicità

Dissidia31059 : @stessa31 @parallelecinico E pensare che la RAI al tempo aveva in contemporanea sia F1 che il motomondiale, poi pre… - AntoDamiano1996 : Un giorno bisognerebbe fare un bel riepilogo del rapporto tra Rai e Basket negli ultimi 30 anni, tra Serie A non se… - Abakunin77 : @GennaroPanella @parallelecinico Alt, che il basket possa essere stato 'spinto' male dai vertici è un dato di fatto… - Sport24h_it : Toronto. Ci siamo! E' il giorno dell'esordio della Nazionale Sperimentale Under 23 al GLOBL JAM di Toronto. La squa… - Dario_Melli : L'Italbasket va in vacanza, ma la testa è al mercato -