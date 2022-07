F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2022. Verstappen: “Che sofferenza, ma abbiamo limitato i danni” (Di domenica 3 luglio 2022) “Che problema abbiamo avuto? Non è stata una vera foratura, ho colpito un detrito. Dopo qualche curva, la macchina ha perso ritmo. Sembrava che la vettura fosse rotta, hanno provato a cambiare le gomme ma ho perso tanto carico. È stata una sofferenza oggi, faticavamo a trovare il giusto bilanciamento. abbiamo limitato i danni, anche se avrei voluto ampliare il mio vantaggio. Possono succedere tanti episodi sfortunati, ma speriamo nella prossima gara”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo il settimo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Che problemaavuto? Non è stata una vera foratura, ho colpito un detrito. Dopo qualche curva, la macchina ha perso ritmo. Sembrava che la vettura fosse rotta, hanno provato a cambiare le gomme ma ho perso tanto carico. È stata unaoggi, faticavamo a trovare il giusto bilanciamento., anche se avrei voluto ampliare il mio vantaggio. Possono succedere tanti episodi sfortunati, ma speriamo nella prossima gara”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Max, pilota della Red Bull, dopo il settimo posto nelPremio didi Formula 1. SportFace.

