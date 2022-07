È l’oggetto del desiderio della maggior parte delle persone, ma la sua funzionalità è un’altra (Di domenica 3 luglio 2022) Cambiano di continuo, i canoni estetici, ma in fondo restano sempre lì, fissi sugli stessi fulcri. Anche se da una decina d’anni a questa parte l’attributo fisico più desiderato e ammirato del corpo sembra essersi spostato verso il basso, da sempre la maggior parte delle persone (ormai sia maschi che femmine) vorrebbe possederne uno bello… Un’attrazione irresistibile da sfoggiare in ogni stagione. E per ottenerlo si è disposti a molti sacrifici. Immagino abbiate già indovinato di cosa stiamo parlando. Ma per essere più precisi, vi diciamo che da un punto di vista strettamente anatomico abbiamo a che fare con tre muscoli. Grande, medio e piccolo gluteo… La Venere Callipigia, scultura marmorea di epoca romana databile al I secolo d.C. e conservata nel Museo archeologico di Napoli (wikipedia)La ... Leggi su curiosauro (Di domenica 3 luglio 2022) Cambiano di continuo, i canoni estetici, ma in fondo restano sempre lì, fissi sugli stessi fulcri. Anche se da una decina d’anni a questal’attributo fisico più desiderato e ammirato del corpo sembra essersi spostato verso il basso, da sempre la(ormai sia maschi che femmine) vorrebbe possederne uno bello… Un’attrazione irresistibile da sfoggiare in ogni stagione. E per ottenerlo si è disposti a molti sacrifici. Immagino abbiate già indovinato di cosa stiamo parlando. Ma per essere più precisi, vi diciamo che da un punto di vista strettamente anatomico abbiamo a che fare con tre muscoli. Grande, medio e piccolo gluteo… La Venere Callipigia, scultura marmorea di epoca romana databile al I secolo d.C. e conservata nel Museo archeologico di Napoli (wikipedia)La ...

Stef2021rm : RT @MilaSpicola: @ProfMBassetti La diffusione nell’aria via aerosol di un virus aereo come quello del Covid - e dunque il rischio contagio… - adelphiedizioni : RT @AuroraFantin: «Così come il contatto con un oggetto qualsiasi interrompe l’ebollizione del latte, la presenza di un qualunque estraneo… - livic751 : RT @EmanuelaErre: La scarpa è l'oggetto femminile per eccellenza, il simbolo della seduzione e del fascino ... - Strippilippi : RT @EnigmaGrop: L'importante è che siano omosessuali e diventano subito Sante Non conta se una delle due ha avuto il pelo sullo stomaco di… - mirellaladini : RT @EmanuelaErre: La scarpa è l'oggetto femminile per eccellenza, il simbolo della seduzione e del fascino ... -

Gorizia avvia la disinfestazione contro le zanzare L'Amministrazione raccomanda alla popolazione che vive nelle zone circostanti le aree oggetto del trattamento di tenere chiuse le finestre e di non lasciare biancheria stesa all'esterno. Si consiglia,... La vittoria di Sainz a Silverstone, la felicità a metà, le riflessioni: quanti temi nel successo Ferrari Basterebbe questo perché i ferraristi - gli uomini del Cavallino, ... Però c'è anche l'altra faccia, quella di Charles Leclerc , che ... AMMONIZIONE - Perché è successo tutto questo Sarà oggetto di ... La Legge per Tutti 'Amministrazione raccomanda alla popolazione che vive nelle zone circostanti le areetrattamento di tenere chiuse le finestre e di non lasciare biancheria stesa all'esterno. Si consiglia,...Basterebbe questo perché i ferraristi - gli uominiCavallino, ... Però c'è anche'altra faccia, quella di Charles Leclerc , che ... AMMONIZIONE - Perché è successo tutto questo Saràdi ... Libertà di riunione: limiti