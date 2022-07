Tuffi, Mondiali 2022: Yang Hao domina la semifinale dalla piattaforma, eliminato Sargent Larsen (Di sabato 2 luglio 2022) Andreas Sargent Larsen non riesce a ripetersi e viene eliminato nella semifinale della piattaforma maschile ai Mondiali di Budapest. Dopo una positiviva eliminatoria, l’azzurro sbaglia molto al pomeriggio e chiude solamente al diciottesimo posto, restando anche sotto i 300 punti (296.05). E’ stata una gara in rincorsa fin da subito, anche se il triplo e mezzo ritornato raggruppato (69 punti) sembrava aver rimesso in corsa l’azzurro. Sargent Larsen ha poi sbagliato nettamente il triplo indietro dalla verticale (28 punti) ed anche alla fine il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, finito troppo abbondante. I cinesi hanno fatto una semifinale a parte rispetto al resto del mondo. Yang Hao ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Andreasnon riesce a ripetersi e vienenelladellamaschile aidi Budapest. Dopo una positivivaria, l’azzurro sbaglia molto al pomeriggio e chiude solamente al diciottesimo posto, restando anche sotto i 300 punti (296.05). E’ stata una gara in rincorsa fin da subito, anche se il triplo e mezzo ritornato raggruppato (69 punti) sembrava aver rimesso in corsa l’azzurro.ha poi sbagliato nettamente il triplo indietroverticale (28 punti) ed anche alla fine il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, finito troppo abbondante. I cinesi hanno fatto unaa parte rispetto al resto del mondo.Hao ...

