Pier Silvio Berlusconi scatenato, fa scoppiare la polemica: mazzata terribile contro la RAI (Di sabato 2 luglio 2022) Pier Silvio Berlusconi approfitta della presentazione dei nuovi palinsesti per lanciare una stoccata alla rivale RAI. Pier Silvio Berlusconi (fonte youtube)Le stagione estiva è ormai inoltrata e, se le principali emittenti hanno subito una momentanea battuta di arresto, i lavori dietro le quinte fervono incessantemente. Nelle ultime ore RAI e Mediaset hanno presentato al pubblico tutte le novità legate alla stagione televisiva a venire per il 2022-2023. Se ‘mamma RAI’ ha rivoluzionato il panorama informativo delle rete ammiraglia e delle sorelle minori, scommettendo anche su nuovi format, Mediaset punta nuovamente sui reality e sui talk-show distintivi dell’emittente. In occasione della presentazione del palinsesto, Pier Silvio ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 luglio 2022)approfitta della presentazione dei nuovi palinsesti per lanciare una stoccata alla rivale RAI.(fonte youtube)Le stagione estiva è ormai inoltrata e, se le principali emittenti hanno subito una momentanea battuta di arresto, i lavori dietro le quinte fervono incessantemente. Nelle ultime ore RAI e Mediaset hanno presentato al pubblico tutte le novità legate alla stagione televisiva a venire per il 2022-2023. Se ‘mamma RAI’ ha rivoluzionato il panorama informativo delle rete ammiraglia e delle sorelle minori, scommettendo anche su nuovi format, Mediaset punta nuovamente sui reality e sui talk-show distintivi dell’emittente. In occasione della presentazione del palinsesto,...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - fabriziox23 : RT @jola_755: Oggi al tg5 Pier Silvio Berlusconi ha affermato che su internet girano un sacco di notizie ed è difficile capire quali siano… - ParliamoDiNews : La Talpa, confermata la nuova edizione: parla Pier Silvio Berlusconi #Gossipitaliano #ChiaraFerragni… - Shut_Algjia : RT @carmelitadurso: (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di Pier… -