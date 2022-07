La ristampa di Animals dei Pink Floyd in arrivo a settembre | accordo raggiunto tra Roger Waters e David Gilmour

(Di venerdì 1 luglio 2022) La faida è ormai un ricordo lontano, almeno per quanto riguarda ladidei, album con l’iconica copertina che mostra il maiale Algie mentre sorvola la centrale di Battersea, nel quartiere Wandsworth a sud di Londra. Ladel disco, infatti, ha finalmente una data e una nuova artwork. La faida sul disco La bomba era stata sganciata nel giugno 2021 da, storico bassista dei, che in una nota dichiarava che i remix dierano pronti dal 2018 nella versione rimasterizzata di James Guthrie, ma che non sarebbero usciti per un’opposizione di. Oggetto della discordia non era il disco, né lo erano i remix di ...

Pubblicità

lucagabardi : Alla fine i Pink Floyd si sono accordati sulla ristampa di ‘Animals’, con una nuova copertina - RollingStoneita : Dopo i contrasti fra Roger Waters e David Gilmour sulle note di copertina, i Pink Floyd hanno annunciato la ristamp… - Pinkfloydyana : Pink Floyd. L'agognata ristampa/remix di “Animals” ha una data di uscita ufficiale - SentireAsco - - ToninoAltavill1 : - antoniorosato72 : Pink Floyd, esce finalmente la ristampa di ‘Animals’. L'album della band torna sui mercati in una nuova versione co… -

Leggi anche Love Mi: e ancora un'altra estate arriverà (e si rimetteranno insieme Fedez e J - Ax) Alla fine i Pink Floyd si sono accordati sulladi '', con una nuova copertina Dopo lo ...Dopo il litigio, l'annuncio: i Pink Floyd hanno comunicato che il 16 settembre uscirà ladell'album del 1977in CD, vinile, Blu - ray e SACD. Leggi anche I Pink Floyd pubblicheranno 'Hey Hey Rise Up' in vinile e CD Guarda Roger Waters che suona 'Mother' dei Pink Floyd ...L'album del 1977 uscirà il 16 settembre nella versione remixata nel 2018. Per la cover, Aubrey Powell ha ricreato l'immagine originale aggiornandola al 2022 ...La famiglia Gilmour secondo il bassista rivendica maggiori meriti per il chitarrista per l'intero periodo in cui è stato nei Pink Floyd ...