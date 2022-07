Il re del calciomercato: #Calciomercato, #SerieB | #Bari, visite mediche per #Caprile: arriva a titolo de… (Di venerdì 1 luglio 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilo Twitter una potenziale bomba delle sue che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie: #calciomercato, #SerieB #Bari, visite mediche per #Caprile: arriva a titolo definitivohttps://t.co/EIWldf4xM7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 2 retweet e 68 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #calciomercato, #SerieB #Bari, visite mediche per #Caprile: arriva a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) Il re delha confermato dal suo profilo Twitter una potenziale bomba delle sue che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie: #perdefinitivohttps://t.co/EIWldf4xM7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 2 retweet e 68 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #pera ...

Pubblicità

cmdotcom : #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, in caso di partenza di #DeLigt piace #Kimpembe del @PSG_inside - Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - chrstnpls01 : RT @FraDiPasquale7: ?? #Calciomercato #Salernitana Come annunciato ieri, si è aperta la trattativa per #Martinelli e #LucasPiton: la richie… - infoitsport : Calciomercato, le ultime news del 1° luglio: il Monza sogna Icardi. Nuovi contatti tra Milan e Real per Asens… -