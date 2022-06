Opposizione unita al fianco di Moretti: “Mastella in Consiglio solo per insultare” (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota congiunta dei consiglieri comunali De Longis, De Lorenzo. De Stasio, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perìfano, Piccaluga, Sguera, Varricchio. L’intervento dei consiglieri di Opposizione trae origine dal finale complicato del Consiglio Comunale di ieri. Un vivace botta e risposta, in particolare, ha visto protagonisti il sindaco Clemente Mastella e il capogruppo di Civico22 Angelo Moretti. A quest’ultimo, a quanto pare, il sindaco avrebbe rinfacciato l’amicizia con don Nicola De Blasio. Da qui la presa di posizione unanime di tutti gli esponenti della minoranza: “Il Sindaco partecipa raramente al dibattito in Consiglio Comunale, e questo è un bene. Non avendo una approfondita conoscenza dei problemi amministrativi, il più delle volte si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota congiunta dei consiglieri comunali De Longis, De Lorenzo. De Stasio, Fioretti, Megna, Miceli,, Perìfano, Piccaluga, Sguera, Varricchio. L’intervento dei consiglieri ditrae origine dal finale complicato delComunale di ieri. Un vivace botta e risposta, in particolare, ha visto protagonisti il sindaco Clementee il capogruppo di Civico22 Angelo. A quest’ultimo, a quanto pare, il sindaco avrebbe rinfacciato l’amicizia con don Nicola De Blasio. Da qui la presa di posizione unanime di tutti gli esponenti della minoranza: “Il Sindaco partecipa raramente al dibattito inComunale, e questo è un bene. Non avendo una approfondita conoscenza dei problemi amministrativi, il più delle volte si ...

