Cagliari, su Nandez interesse dalla Premier (Di giovedì 30 giugno 2022) Nahitan Nandez è sul mercato. L'avventura dell'uruguaiano al Cagliari è destinata a concludersi e su di lui parecchie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Nahitanè sul mercato. L'avventura dell'uruguaiano alè destinata a concludersi e su di lui parecchie...

Pubblicità

sportli26181512 : Cagliari, su Nandez interesse dalla Premier: Nahitan Nandez è sul mercato. L'avventura dell'uruguaiano al Cagliari… - Becmade : RT @cmdotcon: #CristianoRonaldo, ma quale Roma. La confessione all’amico pugile: “È più probabile vedermi alla Lazio”. E Lotito sogna. http… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Accostato al Napoli, su Nandez del Cagliari c'è il Watford: primi contatti - chiamatemibobo : @ilcano22 @DiMarzio Quindi Nandez lascia il Cagliari per non giocare in Serie B per andare a giocare in Serie B @leftiscooler - PitolanoMichael : RT @cmdotcon: #CristianoRonaldo, ma quale Roma. La confessione all’amico pugile: “È più probabile vedermi alla Lazio”. E Lotito sogna. http… -