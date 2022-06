Napoli | Lozano potrebbe partire | in arrivo un’offerta dall’Inghilterra

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 giugno 2022)esserci una vera e propria rivoluzione in casain questa sessione di mercato. Secondo il portale messicano Deportrece, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi su. L’ex attaccante del PSV non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Premier League: il messicano non è ritenuto incedibile delche, a fronte didai Gunners,ro lasciaril giocatore.Arsenalha ancora due anni di contratto con la società di De Laurentiis, ma il suo futuro sembra essere sempre più lontano dall’Italia. Dopo l’addio di Insigne e la probabile cessione di Politano, Luciano Spalletti sperava di ridall’attaccante messicano: si ...